Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Прогноз погоды: осень серьезно задерживается 

Мария Иванова 53 минуты назад
Осень придет в Россию с сильным опозданием
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что, несмотря на приближение календарной осени, европейские регионы России столкнутся с июльской жарой.
В столичном регионе потепление начнется уже на этой неделе. В пятницу, 28 августа, и в субботу, 29 августа, в Москве ожидается до плюс 22 градусов и грозы. В воскресенье, 29 августа, температуры резко вырастут до 26 выше ноля.
В понедельник, 31 августа, в столице и Подмосковье станет по-настоящему жарко — до плюс 28. Первый день осени в столице будет немного прохладнее и комфортнее: температуры 1 сентября не поднимутся выше плюс 25 градусов.
Прогноз погоды обещает, что приход осени задержится в Поволжье и Черноземье: воздух в начале сентября там раскалится до плюс 30 градусов. Урал и средняя полоса страны вступят в осень с температурами в 20-25 выше ноля.
Холодно в начале сентября будет только на севере: к примеру, на Кольском полуострове температуры опустятся до плюс десяти, это норма для начала осени.
Как сообщал «Рамблер», ранее Москва столкнулась с мощными ливнями, в результате подтоплено оказалось здание Третьяковской галереи на Крымском валу. Синоптики подсчитали, что с начала года в столице выпало уже 700,4 миллиметра осадков при годовой норме для Москвы в 691 миллиметр.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Комментарии
Погода , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Видео
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Скандал с подростком в храме получил продолжение
00:26
Скандал с подростком в храме получил продолжение
Происшествия
США послали грозный «сигнал Кремлю»
01:08
США послали грозный «сигнал Кремлю»
Армия Войска
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
02:59
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение