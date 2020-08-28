Осень придет в Россию с сильным опозданием

Прогноз погоды обещает, что, несмотря на приближение календарной осени, европейские регионы России столкнутся с июльской жарой.

В столичном регионе потепление начнется уже на этой неделе. В пятницу, 28 августа, и в субботу, 29 августа, в Москве ожидается до плюс 22 градусов и грозы. В воскресенье, 29 августа, температуры резко вырастут до 26 выше ноля.

В понедельник, 31 августа, в столице и Подмосковье станет по-настоящему жарко — до плюс 28. Первый день осени в столице будет немного прохладнее и комфортнее: температуры 1 сентября не поднимутся выше плюс 25 градусов.

Прогноз погоды обещает, что приход осени задержится в Поволжье и Черноземье: воздух в начале сентября там раскалится до плюс 30 градусов. Урал и средняя полоса страны вступят в осень с температурами в 20-25 выше ноля.

Холодно в начале сентября будет только на севере: к примеру, на Кольском полуострове температуры опустятся до плюс десяти, это норма для начала осени.

Как сообщал «Рамблер», ранее Москва столкнулась с мощными ливнями, в результате подтоплено оказалось здание Третьяковской галереи на Крымском валу. Синоптики подсчитали, что с начала года в столице выпало уже 700,4 миллиметра осадков при годовой норме для Москвы в 691 миллиметр.