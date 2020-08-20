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В швейцарском Ольтене прошел «шоколадный дождь» 

Российская Газета и ещё 10 2 часа назад
В швейцарском Ольтене прошел «шоколадный дождь»
Фото: Inmyroom
В швейцарском городе Ольтен выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Один из местных жителей поделился с газетой Oltner Tagblatt фотографиями, на которых запечатлен его автомобиль, покрытый шоколадными каплями.
Издание выяснило, что причиной такого явления стал сбой в вентиляционной системе кондитерской фабрики Lindt & Sprüngli, пишет РИА Новости. Хлопья какао попали в воздух, а сильный ветер разнес их по округе.
На предприятии отметили, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Сотрудники также пообещали отмыть все автомобили от шоколада.
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Погода , РИА Новости , Ольтен
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