В швейцарском Ольтене прошел «шоколадный дождь» 

В швейцарском городе Ольтен выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Один из местных жителей поделился с газетой Oltner Tagblatt фотографиями, на которых запечатлен его автомобиль, покрытый шоколадными каплями.

Издание выяснило, что причиной такого явления стал сбой в вентиляционной системе кондитерской фабрики Lindt & Sprüngli, пишет РИА Новости. Хлопья какао попали в воздух, а сильный ветер разнес их по округе.

На предприятии отметили, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Сотрудники также пообещали отмыть все автомобили от шоколада.