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Погода в Благовещенске: в Благовещенске объявлен режим ЧС из-за сильного ливня 

Газета.Ru и ещё 13 48 минут назад
В российском городе ввели режим ЧС
Фото: РИА Новости
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города.
По информации местных властей, ливнем были затоплены улицы во 2-м и 3-м микрорайонах. Кроме того, в городе затопило ряд социальных объектов, без света осталось 55 многоквартирных домов.

"Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шел всю ночь", — указывается в сообщении.

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Погода , Другое , Общество , Происшествия , Благовещенск
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