В российском городе ввели режим ЧС

Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города.

По информации местных властей, ливнем были затоплены улицы во 2-м и 3-м микрорайонах. Кроме того, в городе затопило ряд социальных объектов, без света осталось 55 многоквартирных домов.