На Балтике зафиксировано необычное погодное явление 

Роман Вильфанд. Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда , на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

По его словам, температура воздуха на балтийских курортах дойдет на этой неделе будет высокой.

«Теплая погода на самом западе России, в Калининградской области. В течение недели там будет до 28 градусов. Это связано с антициклональной погодой. Там температура воды на Балтийской побережье — в районе Калининграда, Куршской косы, — в районе 22-23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление», — передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Напомним, по Гидрометцентра, температура воздуха в понедельник в Москве поднимется до 22-24 градусов, по области — 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 ртутного столба.