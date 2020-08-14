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Прогноз погоды: когда лето вернется в Москву 

Мария Иванова и ещё 24 10 часов назад
Прогноз погоды: когда лето вернется в Москву
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что летняя погода вернется в Подмосковье и столицу в воскресенье, 16 августа.
Метеоролог Роман Вильфанд заявил, что днем 16 августа воздух в столичном регионе прогреется до 22-23 градусов выше ноля, день будет солнечным. Специалист отметил, что такие температуры близки к норме.
По расчетам Вильфанда, похожая погода будет и в понедельник, 17 августа, и во вторник, 18 августа.
Небольшое потепление начнется уже с пятницы, 14 августа. Воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, это на три-четыре градуса меньше нормы, но зато осадки жителям региона почти не грозят. В субботу, 15 августа, в столичном регионе ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов.
Как сообщал «Рамблер», в центре «Фобос» ранее заявили, что центральные регионы России оказались в «мешке холода». Так специалисты называют период, когда температуры падают до минимальных значений.
Москве, по данным «Фобоса», прогноз погоды на 14 августа обещает максимум плюс 19 градусов и дожди. Однако уже в субботу воздух в столице прогреется до по-настоящему летних 24-25 градусов тепла.
Во многих центральных регионах также начнется потепление, а вот на Урале холода задержатся. В Екатеринбурге 14 августа будет плюс 17 градусов, а на выходных температуры составят 13-16 тепла.
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Погода , Роман Вильфанд , Москва , Московская область
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