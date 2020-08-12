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В Приморье рассказали о паводковой ситуации 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Приморье рассказали о паводковой ситуации
Фото: RT на русском
Северные и центральные районы Приморья оказались во власти циклона, который вызвал подъём воды в реках.
Как сообщает vostokmedia.com, спасатели и оперативные службы продолжают дежурить в режиме повышенной готовности.
Сильные ливни в горных районах стали причиной подъёма уровня воды в бассейне реки Бикин. Как сообщают специалисты регионального министерства ГО и ЧС, в среднем и нижнем течении реки вода поднялась на полтора, а кое-где — на два с лишним метра, затопив пойму и низины прилегающей местности.
В центральных районах обстановка менее сложная, хотя паводок продвигается, повышая уровень рек в среднем на 20-40 сантиметров в сутки.
Реки остаются в берегах, хотя наблюдается подтопление отдельных участков. Однако ситуация может осложниться, поскольку в пятницу, 14 августа, к региону подойдёт очередной циклон.
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