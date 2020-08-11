Синоптики рассказали о погоде в Москве

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в городе плюс 20-22, по области плюс 18-23", — сообщил Леус.