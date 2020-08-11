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Погода в Москве: Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА Новости
Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда с северо-запада будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и более холодный воздух. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Максимальная температура в городе плюс 20-22, по области плюс 18-23", — сообщил Леус.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, ожидают синоптики.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
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