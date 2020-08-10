Синоптик рассказал о погоде до конца августа

Эксперт призвал москвичей насладиться последним тёплым и солнечным днём, потому что с 11 августа среднесуточные температуры будут падать, начнутся затяжные дожди.

Сегодняшним днём москвичам нужно наслаждаться по полной программе. Температурный фон очень хороший — 25–27 градусов. Малооблачно. Даже если и будет дождь, то не повсеместно. Это не страшный, не нудный, не надоедливый дождь, — сообщил «Москве 24» синоптик.

С 11 августа погода начнёт портиться из-за того, что к востоку от Москвы расположен хорошо выраженный циклон, а к западу — антициклон. При такой ситуации формируется зона конвергенции, которая приведёт к падению температуры воздуха на 3–4 градуса. По словам Вильфанда, похолодание продолжится и 12 августа — температурный фон будет ниже многолетних значений на 4 градуса. Такая ситуация продлится долго, не исключено, что до середины следующей недели.

Погода в ближайшие полторы недели будет больше соответствовать середине сентября. Ожидается сильная облачность, дожди, ветер.

Научный руководитель Гидрометцентра считает, что потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. По его мнению, приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа. Вместе с тем расчёты показывают, что повышение температуры можно будет наблюдать уже на следующей неделе, но оно будет очень незначительным. Температурный фон лишь приблизится к своей норме, зато прекратятся дожди. В последние числа августа погода будет стоять солнечная и без осадков.