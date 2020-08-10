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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца августа 

News.ru и ещё 1 54 минуты назад
Синоптик рассказал о погоде до конца августа
Фото: News.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы до конца августа.
Эксперт призвал москвичей насладиться последним тёплым и солнечным днём, потому что с 11 августа среднесуточные температуры будут падать, начнутся затяжные дожди.

Сегодняшним днём москвичам нужно наслаждаться по полной программе. Температурный фон очень хороший — 25–27 градусов. Малооблачно. Даже если и будет дождь, то не повсеместно. Это не страшный, не нудный, не надоедливый дождь, — сообщил «Москве 24» синоптик.

С 11 августа погода начнёт портиться из-за того, что к востоку от Москвы расположен хорошо выраженный циклон, а к западу — антициклон. При такой ситуации формируется зона конвергенции, которая приведёт к падению температуры воздуха на 3–4 градуса. По словам Вильфанда, похолодание продолжится и 12 августа — температурный фон будет ниже многолетних значений на 4 градуса. Такая ситуация продлится долго, не исключено, что до середины следующей недели.
Погода в ближайшие полторы недели будет больше соответствовать середине сентября. Ожидается сильная облачность, дожди, ветер.
Научный руководитель Гидрометцентра считает, что потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. По его мнению, приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа. Вместе с тем расчёты показывают, что повышение температуры можно будет наблюдать уже на следующей неделе, но оно будет очень незначительным. Температурный фон лишь приблизится к своей норме, зато прекратятся дожди. В последние числа августа погода будет стоять солнечная и без осадков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 10 августа станет самым тёплым днём недели. Максимальная температура воздуха достигнет отметки 27 градусов. Во второй половине дня местами могут быть осадки не более 1 мм, писал NEWS.ru.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд
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