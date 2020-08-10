Шторм «Чанми» заденет два российских региона

"Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", — сказал синоптик.