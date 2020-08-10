Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода на Дальнем Востоке: Шторм «Чанми» заденет два российских региона 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Шторм «Чанми» заденет два российских региона
Фото: EPA
Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин, сообщает Примгидромет.
Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении, 10 августа вихрь подойдет к Корейскому полуострову.

"Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", — сказал синоптик.

На прошлой неделе бывший тайфун "Хагупит" принес в районы Приморья до 80% месячной нормы дождей и привел к росту уровня воды в реках Приморья на 1,6 метра. После вихрь пошел к Сахалину, где также отмечались сильные дожди.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Комментарии
Погода , Катастрофы , Происшествия , Борис Кубай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете
Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
00:42
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
В мире Происшествия
В центре Минска начались столкновения
00:42
В центре Минска начались столкновения
В мире Происшествия
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
00:26
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
В мире Политика
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение