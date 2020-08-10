Шторм «Чанми» заденет два российских региона

Зародившийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм "Чанми" (Jangmi) 11 августа окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа выйдет на Сахалин, сообщает Примгидромет.
Как отметил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении, 10 августа вихрь подойдет к Корейскому полуострову.
"Перевалив Корейский полуостров, в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над южным Сахалином. Таким образом, он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун", — сказал синоптик.
На прошлой неделе бывший тайфун "Хагупит" принес в районы Приморья до 80% месячной нормы дождей и привел к росту уровня воды в реках Приморья на 1,6 метра. После вихрь пошел к Сахалину, где также отмечались сильные дожди.