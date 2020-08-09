Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали осеннюю погоду на следующей неделе 

РИА Новости 53 минуты назад
Синоптики расстроили москвичей
Фото: РИА Новости
Купальный сезон в Москве завершится на следующей неделе, температура воды понизится до 15 градусов, погода будет напоминать раннюю осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что понедельник в Москве по всей видимости, станет последним в текущем месяце по-июльски теплым днем, когда столбики термометров доберутся до 25-градусной высоты.
Во вторник на столичном регионе скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, который откроет путь полярному воздуху.

"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", — добавил Тишковец.

По словам синоптика, последующие дни до конца недели, в тыл циклона, будет усиливаться северная тяга свежих северных ветров, из-за чего ночами воздух станет остывать до плюс 5-10, а после полудня показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 15-20.

"Это климатические показатели первой половины сентября. Сохранится вероятность локальных скоротечных дождей. Температура воды понизится до плюс 15-17. Купальный сезон завершится. Погода будет напоминать раннюю осень", — отметил Тишковец.

Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Последние новости
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса" Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Лукашенко назвал виновника конфликта в Донбассе Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Мы думали, что на нас напали»: крымчанка о взрыве
«Мы думали, что на нас напали»: крымчанка о взрыве
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
03:09
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
Политика В мире
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
00:15
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
Новости Москвы
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
04:35
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение