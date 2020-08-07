В российском городе выпал снег 

В самом северном городе России — Певеке на Чукотке — выпал снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чукотгидромет.

Певек уже больше недели находится во власти циклона, температура воздуха там едва достигает восьми градусов тепла. Когда похолодало до двух градусов, в городе прошел мокрый снег.

Певек — самый северный город России, расположен на восточном берегу одноименного пролива, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море, напротив островов Роутан, в 640 км от Анадыря.

Годовые перепады температуры в Певеке составляют 80 градусов, от минус 50 зимой до плюс 30 летом.

В 1930-е годы Певек стал важным региональным портом благодаря своей естественной гавани (Чаунская губа), освоению Северного морского пути и открытию крупнейшего в России по запасам штокверкового месторождения олова — «Пыркакайские штокверки» в 85 км от города. Позднее были открыты и другие месторождения олова, золота, ртути, урана, угля.

Наибольшее количество жителей Певек насчитывал в 1989 году — почти 13 тысяч человек. Сейчас в городе проживают 4,5 тысячи человек. Отток населения в 1990-е годы был вызван закрытием нескольких оловянных рудников.