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В российском городе выпал снег 

Вероника Полынина и ещё 2 8 минут назад
В российском городе выпал снег
Фото: РИА Новости
В самом северном городе России — Певеке на Чукотке — выпал снег. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Чукотгидромет.
Певек уже больше недели находится во власти циклона, температура воздуха там едва достигает восьми градусов тепла. Когда похолодало до двух градусов, в городе прошел мокрый снег.
Певек — самый северный город России, расположен на восточном берегу одноименного пролива, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море, напротив островов Роутан, в 640 км от Анадыря.
Годовые перепады температуры в Певеке составляют 80 градусов, от минус 50 зимой до плюс 30 летом.
В 1930-е годы Певек стал важным региональным портом благодаря своей естественной гавани (Чаунская губа), освоению Северного морского пути и открытию крупнейшего в России по запасам штокверкового месторождения олова — «Пыркакайские штокверки» в 85 км от города. Позднее были открыты и другие месторождения олова, золота, ртути, урана, угля.
Наибольшее количество жителей Певек насчитывал в 1989 году — почти 13 тысяч человек. Сейчас в городе проживают 4,5 тысячи человек. Отток населения в 1990-е годы был вызван закрытием нескольких оловянных рудников.
В городе Певек происходит действие романа «Территория» писателя Олега Куваева. В романе город называется Поселком.
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Погода , Общество , Олег Куваев , Певек
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