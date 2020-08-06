В Чувашии наблюдается почвенная засуха

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Чувашии в ряде районов зарегистрирована засуха. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

«В отдельных районах Чувашской Республики наблюдается опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным ведомства, 7 августа в регионе ожидаются небольшие дожди и температура до +29 градусов. 8 августа температура составит +21…+26 градусов, 9 августа прогнозируется +20…+25 градусов.