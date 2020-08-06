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В районах Чувашии наблюдается почвенная засуха 

ИА Regnum 55 минут назад
В Чувашии наблюдается почвенная засуха
Фото: CC0 / daeron /
В Чувашии в ряде районов зарегистрирована засуха. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

«В отдельных районах Чувашской Республики наблюдается опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным ведомства, 7 августа в регионе ожидаются небольшие дожди и температура до +29 градусов. 8 августа температура составит +21…+26 градусов, 9 августа прогнозируется +20…+25 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее авто проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что в первую августовскую рабочую неделю в республике будет солнечно и в целом без осадков. В середине недели вернётся 30-градусная жара.
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Погода , Общество , Владимир Михайлов , Чувашская Республика
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