Заметное похолодание придет в Москву в понедельник, 10 августа, температура воздуха составит 19-23 градуса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы — примерно на 1 градус», — добавил он.

По словам синоптика, к середине недели в Москве может стать еще прохладнее.

Ранее в августе москвичам пообещали возвращение жары. При этом сообщалось, что в четверг, 6 августа, в столичном регионе будет облачно и появится вероятность дождя. В пятницу температура начнет постепенно снижаться — в субботу ожидается не выше 23 градусов тепла, в воскресенье — плюс 21 градус.