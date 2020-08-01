Синоптики прогнозируют непогоду в Крыму и на Кубани

"Неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов. В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град. По расчетам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный. Кроме того, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15-20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно", — сказал он.