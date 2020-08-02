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Погода в России: россиянам назвали сроки возвращения 30-градусной жары 

Lenta.ru и ещё 8 20 минут назад
Названы сроки возвращения 30-градусной жары
Фото: РИА Новости
В европейскую часть России вернется «настоящее лето» и 30-градусная жара. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Потепление придет на следующей неделе. «Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы», — пообещал синоптик.
В Москве столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку в середине недели. «Такой режим 25-30 градусов сохранится до конца рабочей недели в столице. Жизнь налаживается!» — добавил он, отметив, что с понедельника в столице будет солнечно и менее дождливо.
Ранее Вильфанд дал прогноз на август. По его словам, в последний месяц лета погода будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом в половине регионов России температура будет выше нормы, так как они окажутся в «красной» зоне.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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