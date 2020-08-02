Названы сроки возвращения 30-градусной жары

В европейскую часть России вернется «настоящее лето» и 30-градусная жара. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Потепление придет на следующей неделе. «Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы», — пообещал синоптик.

В Москве столбики термометров преодолеют 30-градусную отметку в середине недели. «Такой режим 25-30 градусов сохранится до конца рабочей недели в столице. Жизнь налаживается!» — добавил он, отметив, что с понедельника в столице будет солнечно и менее дождливо.

Ранее Вильфанд дал прогноз на август. По его словам, в последний месяц лета погода будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом в половине регионов России температура будет выше нормы, так как они окажутся в «красной» зоне.