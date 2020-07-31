Россиян ждет «красный» август 

В августе на половине территории России ожидается температура выше нормы. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на европейской территории страны «температурный фон близок к норме», также как и в Иркутской области и Туве.

«На огромной территории страны, 50% как минимум, — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии, — прогнозируется температура выше нормы», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что данные территории помечены красным цветом, то есть там ожидается жаркая погода, пишет «Вечерняя Москва».

При этом синоптик подчеркнул, что августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами. Прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях, пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что последние дни июля обычно самый жаркий периода лета, так как тепло, кроме подстилающей поверхности атмосферы, нагретой солнцем, начинают отдавать еще и прогретые нижние слои почвы.