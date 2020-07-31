Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян ждет «красный» август 

Алиса Селезнёва и ещё 23 20 минут назад
Россиян ждет «красный» август
Фото: РИА Новости
В августе на половине территории России ожидается температура выше нормы. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на европейской территории страны «температурный фон близок к норме», также как и в Иркутской области и Туве.

«На огромной территории страны, 50% как минимум, — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии, — прогнозируется температура выше нормы», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что данные территории помечены красным цветом, то есть там ожидается жаркая погода, пишет «Вечерняя Москва».
При этом синоптик подчеркнул, что августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами. Прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях, пояснил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд заявил, что последние дни июля обычно самый жаркий периода лета, так как тепло, кроме подстилающей поверхности атмосферы, нагретой солнцем, начинают отдавать еще и прогретые нижние слои почвы.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Комментарии 54
Погода , Общество , Новости регионов , Новости Сибири , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Август сильно удивит россиян»
«Август сильно удивит россиян»
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение