В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Сильные ливни с грозами начались в Санкт-Петербурге в середине дня, 28 июля. В городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Как сообщают «Невские новости», ожидается, что шторм продлится несколько часов. Дождевой фронт пришёл в город из Новгородской области . Синоптики называют это явление «конвективным ненастьем».

В связи с тем, что ожидается выпадение большого количество осадков, бригады «Водоканала» выехали на дежурство по городу для того, чтобы оперативно устранять подтопления.

«Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 53 специализированные бригады предприятия. Время работы бригад будет продлено в случае возникновения локальных подтоплений», — рассказали kp.ru в Смольном.