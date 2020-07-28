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Погода в Петербурге: В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА Новости
Сильные ливни с грозами начались в Санкт-Петербурге в середине дня, 28 июля. В городе объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Как сообщают «Невские новости», ожидается, что шторм продлится несколько часов. Дождевой фронт пришёл в город из Новгородской области. Синоптики называют это явление «конвективным ненастьем».
В связи с тем, что ожидается выпадение большого количество осадков, бригады «Водоканала» выехали на дежурство по городу для того, чтобы оперативно устранять подтопления.

«Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 53 специализированные бригады предприятия. Время работы бригад будет продлено в случае возникновения локальных подтоплений», — рассказали kp.ru в Смольном.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение о смерчах на Черноморском побережье.
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Погода , Общество , МЧС , Комсомольская правда , Новгородская Область , Санкт-Петербург
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