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Погода в Москве: До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве 30 июля 

РИАМО и ещё 1 31 минуту назад
До 20% от месячной нормы осадков выпадет 30 июля
Фото: РИАМО
В столице дождь пройдет в понедельник, затем ненадолго оставит город и вернется уже в четверг, тогда может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».
В понедельник столбики термометров в мегаполисе могут показать плюс 25 градусов, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Самым теплым днем начавшейся недели будет среда, ожидается до плюс 27 градусов.
Тридцать первого июля температура опустится до плюс 22-24 градусов, прогнозируются скоротечные и сильные дожди.
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Погода , Новости Москвы
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