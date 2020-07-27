Заслуженный метеоролог России , научный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сразу нескольким регионам страны прогноз погоды обещает «опасное солнце».

По данным ученого, солнечное излучение будет особенно опасным в ближайшие понедельник, вторник и среду (27, 28, 29 июля) на Ставрополье , в Приморском и Краснодарском краях, под Курском , в Брянской, Орловской и Воронежской областях, а также в Забайкалье и Адыгее.

В некоторых частях России индекс ультрафиолета составит семь единиц, в других достигнет восьми-девяти единиц. Вильфанд предупредил, что при таком солнце на коже почти мгновенно появляются поражения и повышается риск солнечных ударов.

Для индекса излучения используют шкалу от 1 до 12 единиц. Если показатель поднялся выше тройки, необходимо использовать защиту от солнца.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что тепло в Подмосковье и столице вернется с 27 июля. С понедельника температуры в регионе вырастут до плюс 26 градусов, а в среду, 29 июля, прогноз погоды обещает до 28 градусов выше ноля. Однако в пятницу, 31 июля, жители региона столкнутся с очередным похолоданием: температуры резко упадут до плюс 20-22 градусов и начнутся дожди.