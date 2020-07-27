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Погода в России: Прогноз погоды: россиян предупредили об опасном солнце 

Мария Иванова и ещё 22 18 минут назад
Заслуженный метеоролог России, научный директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сразу нескольким регионам страны прогноз погоды обещает «опасное солнце».
По данным ученого, солнечное излучение будет особенно опасным в ближайшие понедельник, вторник и среду (27, 28, 29 июля) на Ставрополье, в Приморском и Краснодарском краях, под Курском, в Брянской, Орловской и Воронежской областях, а также в Забайкалье и Адыгее.
В некоторых частях России индекс ультрафиолета составит семь единиц, в других достигнет восьми-девяти единиц. Вильфанд предупредил, что при таком солнце на коже почти мгновенно появляются поражения и повышается риск солнечных ударов.
Для индекса излучения используют шкалу от 1 до 12 единиц. Если показатель поднялся выше тройки, необходимо использовать защиту от солнца.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что тепло в Подмосковье и столице вернется с 27 июля. С понедельника температуры в регионе вырастут до плюс 26 градусов, а в среду, 29 июля, прогноз погоды обещает до 28 градусов выше ноля. Однако в пятницу, 31 июля, жители региона столкнутся с очередным похолоданием: температуры резко упадут до плюс 20-22 градусов и начнутся дожди.
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Погода , Видео , Общество , Новости регионов
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