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Синоптики назвали причину тропических ливней в России 

News.ru 19 минут назад
Тропическим ливням в России дали объяснение
Фото: РИА Новости
Тропические осадки пришли в российские регионы из-за вторжения прохладного и влажного атлантического воздуха, рассказали в Центре погоды «Фобос».
Синоптики уточнили, что в среду, 22 июля, фронтальная волна, развившаяся ранее в системе холодного фронта, пойдёт на север и вольётся в основную циркуляцию вихря, после чего на юге страны погода нормализуется, а на Южном Урале пройдут экстремальные ливни. В их эпицентре окажутся Оренбургская область и Башкирия, передаёт РИА Новости.
В Приуралье ожидаются дожди и снижение температуры, к 23 июля похолодает до плюс 20 градусов, что ниже нормы почти на 6 градусов, а на юг России вернётся жара. Так, в Краснодаре 22 июля температура поднимется до 31–32 градусов, а к выходным воздух прогреется до 35 градусов.
Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объяснила, с чем связаны дождливые недели и похолодание в России. Как сообщила синоптик, в центре и над северо-западом европейской части России будут доминировать циклоны.
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Погода , Общество , Людмила Паршина , РИА Новости
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