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Умер телесиноптик Александр Беляев 

Rambler News Service и ещё 26 3 часа назад
Умер телесиноптик Александр Беляев
Фото: РИА Новости
Синоптик телеканала НТВ Александр Беляев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил в своем Twitter-аккаунте телеведущий Андрей Малахов.
«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу…RIP», — написал он.
Telegram-канал Life Shot сообщил со ссылкой на помощницу синоптика, что тот скончался в реанимации. Специалисту был 71 год. В начале июля Беляев рассказывал в интервью «СтарХиту», что по итогам весеннего осмотра врачи подтвердили ремиссию рака прямой кишки, однако спустя некоторое время у него резко поднялся сахар. В результате у телесиноптика выявили пятисантиметровую опухоль, которую удаляли две бригады медиков. Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, автор множества научных публикаций. Стал ведущим прогноза погоды на НТВ в 1998 году.
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Погода , Андрей Малахов , Александр Беляев , StarHit , НТВ
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