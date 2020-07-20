Умер телесиноптик Александр Беляев 

Синоптик телеканала НТВ Александр Беляев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил в своем Twitter-аккаунте телеведущий Андрей Малахов.
«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу…RIP», — написал он.
Telegram-канал Life Shot сообщил со ссылкой на помощницу синоптика, что тот скончался в реанимации. Специалисту был 71 год. В начале июля Беляев рассказывал в интервью «СтарХиту», что по итогам весеннего осмотра врачи подтвердили ремиссию рака прямой кишки, однако спустя некоторое время у него резко поднялся сахар. В результате у телесиноптика выявили пятисантиметровую опухоль, которую удаляли две бригады медиков. Александр Беляев — географ-гидролог, кандидат географических наук, автор множества научных публикаций. Стал ведущим прогноза погоды на НТВ в 1998 году.