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Погода в России: аномальное тепло ожидает ряд регионов России 

Газета.Ru и ещё 5 37 минут назад
Россиян предупредили об аномальной температуре
Фото: газета.ру
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
По его прогнозам, жара ожидается на севере европейской части России, а также настигнет Урал и Якутию. На карте эти территории будут иметь красный цвет, что обозначает значительное превышение климатической нормы. При этом в Якутии прогнозируется до +31°C (норма превышена на 14°C), в Коми и Архангельской области будет до +26°C.
"Такой температурный фон продержится до конца недели", — уточнил Вильфанд.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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