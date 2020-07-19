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Вильфанд предупредил об опасной погоде с начала рабочей недели 

News.ru 40 минут назад
Россиян предупредили о новой угрозе
Фото: РИА Новости
На территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областей и Якутии в понедельник, 20 июля, будут наблюдаться ливни и сильный ветер, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Очень серьёзные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с. Это всё уже завтра, в понедельник, — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.
По его словам, похожая ситуация будет наблюдаться в Тюменской и Томской областях. Туда тоже придут сильный дождь, гроза, а также ветер до 22 метров в секунду. Кроме того, фрагментами сильный дождь ожидается в Якутии.
Амурская область также не останется в стороне — там прогнозируется очень сильный ливень и усиление ветра до 24 метров в секунду.
Это действительно такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность и несёт угрозу для людей, — подчеркнул Вильфанд.
Ранее NEWS.ru писал, что погода в Москве во второй половине дня 19 июля резко изменится. По сообщениям синоптиков, в городе ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.
В мэрии предупредили, что гроза может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных щитов, а также повалить деревья. На дорогах возможны пробки. Погода также является неблагоприятной для высотных строительно-монтажных работ.
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Комментарии 4
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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