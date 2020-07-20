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Погода в России: Прогноз погоды: россиянам пообещали рекордные осадки 

Мария Иванова и ещё 11 1 час назад
Прогноз погоды: россиянам пообещали рекордные осадки
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды для большинства регионов России с понедельника, 20 июля, и до конца месяца обещает частые ливни. Об этом сообщает «Эксперт».
В Подмосковье и столице с понедельника по пятницу, 20-24 июля, будет в основном пасмурно и дождливо. Температуры окажутся немного ниже нормы — от плюс 18 до 21 градуса тепла. По ночам в столичном регионе может холодать до плюс 10-13.
Теплее в области и Москве станет в субботу, 25 июля, когда воздух прогреется до плюс 22 градусов, но потепление не обойдется без ливней и гроз. На следующей неделе температуры начнут подниматься до 23 градусов тепла, но жары до начала августа прогноз погоды не обещает.
Ливни, гром и молнии ждут жителей Нижегородской области до 24 июля. Причем во вторник, 21 июля, в Нижнем Новгороде прогнозируется 30 процентов нормы осадков за месяц. С 29 июля туда придет настоящее лето с температурами в 25-26 градусов тепла.
Дождливым будет и конец июля в Крыму. В Евпатории при температурах в 30-31 градус выше ноля пройдут ливни и грозы, в Ялте проливные дожди начнутся в конце июля (29 июля там может выпасть до половины месячной нормы осадков).
Как сообщал «Рамблер», ранее синоптики пообещали, что август во многих регионах России начнется с 30-градусной жары.
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Погода , Общество , Новости регионов , Московская область
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