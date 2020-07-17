Прогноз погоды: какой будет осень 

Прогноз погоды обещает, что начало осени во многих российских регионах будет теплым и солнечным.

В частности, в Подмосковье и столице начало сентября пройдет почти без осадков. Затем погода резко изменится, начнутся ливни, а ночные температуры в конце месяца упадут до минусовых значений. В первые десять дней октября потеплеет, воздух в столичном регионе прогреется до 15-16 градусов тепла, а в начале ноября ожидается похолодание до плюс семи-восьми градусов.

Осень начнется с тепла в Белгородской и Воронежской областях. Прогноз погоды обещает, что в сентябре и октябре в этих регионах будет не холоднее плюс 14-18 градусов.

Крымский бархатный сезон, по оценкам синоптиков, в этом году будет комфортным. Температуры на полуострове составят от 25 до 27 градусов выше ноля.

На курортах Краснодарского края начало осени будет сухим и теплым — до плюс 22-27 градусов. Заметно похолодает там только в середине октября, температуры опустятся до 16-18 градусов тепла.

Как сообщал «Рамблер», ранее синоптики рассказали, что в Москве и области в начале августа ожидается жара в 30 градусов.