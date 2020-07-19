Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: «Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве 

News.ru и ещё 8 2 часа назад
«Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гидрометцентр из-за ожидающейся грозы объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье 19 июля. Предупреждение действует почти весь световой день — с 09:00 до 21:00.
Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — отмечается на сайте учреждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики обещали москвичам тёплые выходные. Согласно их прогнозу, воздух 18 и 19 июля в среднем прогреется до +24 градусов. Местами будут наблюдаться кратковременные осадки, а также туман и гроза.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
News.ru: последние новости
Россиян предупредили о холодной зиме после жаркого лета Россиян предупредили о холодной зиме после жаркого лета В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать россиянам в августе В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать россиянам в августе На Москву и область обрушатся мощнейшие ливни На Москву и область обрушатся мощнейшие ливни
Погода , Новости Москвы , Общество , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж
Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж
США призвали Армению и Азербайджан прекратить бои
США призвали Армению и Азербайджан прекратить бои
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Армения высказалась о причинах боев с Азербайджаном
Армения высказалась о причинах боев с Азербайджаном
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение