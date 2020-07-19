«Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

Гидрометцентр из-за ожидающейся грозы объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве Подмосковье 19 июля. Предупреждение действует почти весь световой день — с 09:00 до 21:00.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — отмечается на сайте учреждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики обещали москвичам тёплые выходные. Согласно их прогнозу, воздух 18 и 19 июля в среднем прогреется до +24 градусов. Местами будут наблюдаться кратковременные осадки, а также туман и гроза.