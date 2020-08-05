Синоптики отменили дожди и грозы в Москве

Синоптики с сайта Метеовести то и дело меняют свои прогнозы. Все как и говорилось ранее - погода текущим летом оказалась переменчивой. Буквально вчера метеорологи говорили о том, что в столицу идут грозы и дожди, а сегодня предсказание уже не актуально.