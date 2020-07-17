Над Москвой сгущаются тучи

Москве понемногу теплеет — днем в пятницу температура достигнет +19…+21°C днем и +12…+14°C ночью. В таком диапазоне она продержится практически всю следующую неделю. Тем не менее, из-за северо-западного ветра и кратковременных дождей проводить время на свежем воздухе может оказаться не так уж приятно. Закончатся осадки только к концу следующей недели, тогда же слегка поднимутся и столбики термометров — до 22°С.

Жара закончилась, на смену ей в столицу пришли дожди и похолодание — только к концу следующей недели москвичи могут вновь рассчитывать на появление солнца из-за туч. О том, какую погоду принесет середина июля, «Газете.Ru» рассказал метеорологический центр «Фобос».

В пятницу, 17 июля, после небольшого похолодания столбики термометров вновь немного поднимутся, температура достигнет +19…+21°C днем и +12…+14°C ночью, но будет по-прежнему отставать от средних климатических значений. Дожди ожидаются, но небольшие — они пройдут лишь местами. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 746 мм рт. ст.

17 июля во всем мире отмечают неожиданный и весьма забавный праздник — День эмоджи. Он посвящен универсальному языку смайликов и идеограмм, который стал неотъемлемой частью переписок в интернете. Отмечается он с 2014 года и даже имеет собственный сайт.

В субботу, 18 июля, температура воздуха сохранится ниже нормы и составит +19…+21°С днем и +12…+14°С ночью. Существенных осадков не ожидается, но местами кратковременные дожди все же возможны. Северо-западный ветер слегка усилится и достигнет 4-9 м/с. Атмосферное давление будет около нормы — 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 июля, неустойчивая погода сохранится — вновь не обойдется без кратковременных дождей. Температура — так же ниже нормы, +19…+21°С днем и +13…+15°С ночью. Ветер останется северо-западным — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет немного повышенным, 750 мм рт. ст.

С 2015 года 19 июля считается Днем пирожков с малиновым вареньем. В это время можно без зазрения совести побаловать себя вкусненьким и испечь домашние пирожки, а вместо варенья можно использовать и свежую малину — ягодный сезон в самом разгаре!

В понедельник, 20 июля, вероятность дождей останется повышенной, а температура будет немного ниже средних многолетних значений — днем 20…+22°С и +14…+16°С ночью. Возможны грозы. Ветер подует с запада и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы — 747 мм рт. ст.

Во вторник,21 июля, в связи с влиянием циклона погода будет оставаться облачной, местами пройдут дожди, но температура немного повысится. Днем ожидается +18…+23°С, а ночью — +10…+15°С. Ветер вновь будет западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление предполагается ниже нормы — 743 мм рт. ст.

В среду, 22 июля, москвичи наконец дождутся прояснения, но оно будет недолгим и через некоторое время вновь сменится кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха сохранится ниже нормы. Днем она составит +17…+22°С, ночью — +11…+16°С. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться — и составит теперь 740 мм рт. ст.

В четверг, 23 июля, на погоду в столице значительно повлияет циклон над Финляндией. Плотных облаков на небе станет больше, а из-за западного и северо-западного ветра настолько похолодает, что температура днем упадет до +15…+20°С, а ночью — до +10…+15°С. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

23 июля — Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник учредили еще в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. В этот день экологические группы и организации проводят различные акции в защиту морских млекопитающих. И не зря, ведь многим их видам действительно грозит смертельная опасность или даже полное исчезновение.

В пятницу, 24 июля, на фоне повышения атмосферного давления до 745 мм рт.ст. облаков, наконец, станет меньше, снизится и вероятность кратковременных дождей. Температура, наоборот, немного повысится, но сохранится немного ниже нормы. Днем она составит +17…+22°С, а ночью — +10…+15°С. Ветер переменится на юго-западный — 5-10 м/с.