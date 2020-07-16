Заслуженный метеоролог России , научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в стране будет жаркой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вильфанда, россияне столкнутся с жарой и в июле, и в августе, но при этом лето будет «неоднородным». Температурные перепады ожидаются в разных регионах страны.

Ученый отметил , что 2020 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Звание рекордно теплых уже точно можно дать январю и марту.

«Пока на первом месте идет 2016 год… Может ли он [2020 год — прим.ред.] быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — заключил метеоролог.