Заслуженный метеоролог России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в стране будет жаркой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вильфанда, россияне столкнутся с жарой и в июле, и в августе, но при этом лето будет «неоднородным». Температурные перепады ожидаются в разных регионах страны.
Ученый отметил, что 2020 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Звание рекордно теплых уже точно можно дать январю и марту.
«Пока на первом месте идет 2016 год… Может ли он [2020 год — прим.ред.] быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — заключил метеоролог.
Как сообщал «Рамблер», ранее в погодном центре «Фобос» рассказали, что в ближайшие пару дней в Европейской России будет пасмурно и дождливо, в Москве максимальные температуры составят 17-19 градусов тепла. Однако с субботы, 18 июля, облачность станет переменной, потеплеет до плюс 22-24 градусов.