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Москву ждет самый холодный день 

Артём Кульша 40 минут назад
16 июля может стать самым холодным днем июля в Москве. Об этом, как сообщают «Метеовести», рассказали в центре погоды «Фобос».
На прошлой неделе в «Фобосе» сообщили о вторжении в европейскую часть России грозового фронта и аномальных ливнях, которые он вызовет. Сегодня там сообщили, что запас влаги в облачных полях циклона сокращается, однако дожди будут идти и сегодня, а солнце не будет прогревать воздух из-за туч. По этой причине днем в средней полосе страны температура составит +16…+20 градусов, а на севере и северо-востоке будет еще прохладнее.
«Словно в сентябре», — отметили в «Фобосе».
Там допустили, что в Москве 16 июля может стать самым холодным днем июля — температура составит +16…+18 градусов, что на семь градусов ниже климатической нормы, будет преобладать облачная погода, временами может идти дождь, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
Вчера, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.
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Погода , Видео , Общество , Роман Вильфанд , Москва
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