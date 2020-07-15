Прогноз погоды: Москва в центре ненастного циклона 

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что прогноз погоды для столичного региона обещает в среду, 15 июля, не более 23 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Волосюк, Подмосковье и столица в середине недели оказались в центре ненастного циклона, который принес с собой облачность и разнообразные дожди — от кратковременных и слабых до долгих и интенсивных.

В то же время специалист заверила, что таких мощных ливней, какие прошли в Москве вечером 14 июля и в ночь на 15 июля, не будет.

В Москве минимальная температура составить плюс 19 градусов, максимальная — 21 градус тепла. В некоторых районах Подмосковья воздух будет прогреваться до 23 градусов выше ноля, минимальные температуры по области составят плюс 18 градусов.

Ветер будет порывистым, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Низкое атмосферное давление сохранится, оно останется на уровне в 737 миллиметров ртутного столба.

Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды пообещал, что в ближе к концу этой недели в столичном регионе может потеплеть до плюс 24 градусов. Однако жары, по мнению синоптиков, до конца месяца ждать не стоит.