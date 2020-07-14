Москвичам обещали рекордно низкое атмосферное давление

Об этом во вторник, 14 июля, рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова , передает РИА Новости.

По ее словам, давление составит «980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба». Метеоролог напомнила, что прошлое максимально низкое значение было зафиксировано в 1980 году, когда атмосферное давление не превышало 975,7 гектопаскалей, то есть 731,8 миллиметра.

Позднякова отметила, что в течение 24 часов давление уменьшится на 10 единиц. В связи с этим самочувствие москвичей может ухудшиться, в особенности гипертоников, сердечников и гипотоников.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и большого количества осадков. Метеорологи пояснили, что в столичном регионе высока вероятность стихийных бедствий. Причиной стал южный циклон «со Средиземного или Черного моря».