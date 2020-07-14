«Будут тонуть машины»: синоптики о погоде в Москве 

Москве ожидается подтопление туннелей и выход рек и водоемов из берегов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Тишковец рассказал, что сегодня в семи регионах России, в том числе в московском, ожидается выпадение гигантского количества осадков, например, в Москве выпадет 50% от месячной нормы (45 миллиметров), а местами в Московской области — 80% от нормы (75 миллиметров).

Он объяснил это выходом южного циклона и спрогнозировал, что температура воздуха в столице опустится до +15…+20 градусов, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а пик дождя придется на период с 15:00 до 21:00.

«Ожидается подтопление туннелей, ливневка не будет справляться, будут тонуть машины и где-то начнут из берегов выходить реки и водоемы», — добавил синоптик.

Сегодня он это повторил, а также сообщил, что ветер будет северным, а атмосферное давление будет ниже нормы — 734 миллиметра ртутного столба.