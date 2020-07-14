«Будут тонуть машины»: синоптики о погоде в Москве 

В Москве ожидается подтопление туннелей и выход рек и водоемов из берегов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Тишковец рассказал, что сегодня в семи регионах России, в том числе в московском, ожидается выпадение гигантского количества осадков, например, в Москве выпадет 50% от месячной нормы (45 миллиметров), а местами в Московской области — 80% от нормы (75 миллиметров).
Он объяснил это выходом южного циклона и спрогнозировал, что температура воздуха в столице опустится до +15…+20 градусов, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а пик дождя придется на период с 15:00 до 21:00.
«Ожидается подтопление туннелей, ливневка не будет справляться, будут тонуть машины и где-то начнут из берегов выходить реки и водоемы», — добавил синоптик.
Сегодня он это повторил, а также сообщил, что ветер будет северным, а атмосферное давление будет ниже нормы — 734 миллиметра ртутного столба.
В конце мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летом 2020 года на юге России есть риск засухи, потому что влажность почвы не пополнялась зимой, так как талой воды не было.