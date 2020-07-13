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Погода в Красноярском крае: На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливнях 

Деловая газета. Юг и ещё 1 1 час назад
На Кубани объявили экстренное предупреждение
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о ливнях, 13 и 14 июля на территории региона ожидаются сильные осадки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В частности, днем и до конца суток 13 июля, а также 14 июля местами на территории региона, исключая город-курорт Сочи, прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с.
Также на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
В связи с непогодой ожидается вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; подъемами уровней рек, подтоплением пониженных участков и др.
Кроме того, 14 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля на территории региона местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а в отдельных районах ожидается сильный дождь, град. Ветер северо-восточный с переходом на западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с. Температура днем составит от 30 до 35 градусов.
В последующие двое суток местами в регионе также пройдет кратковременный дождь и гроза. В первой половине периода в отдельных районах возможен сильный дождь, град. Скорость ветра западной четверти составит 5-10 м/с, местами и при грозе порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составят от 17 до 22 градусов, днем от 27 до 32 градусов. -
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Погода , Общество , МЧС , Геленджик , Краснодарский Край , Красноярский Край , Сочи
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