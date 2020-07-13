На Кубани объявили экстренное предупреждение

В частности, днем и до конца суток 13 июля, а также 14 июля местами на территории региона, исключая город-курорт Сочи , прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с.

Также на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с непогодой ожидается вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; подъемами уровней рек, подтоплением пониженных участков и др.

Кроме того, 14 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля на территории региона местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а в отдельных районах ожидается сильный дождь, град. Ветер северо-восточный с переходом на западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с. Температура днем составит от 30 до 35 градусов.

В последующие двое суток местами в регионе также пройдет кратковременный дождь и гроза. В первой половине периода в отдельных районах возможен сильный дождь, град. Скорость ветра западной четверти составит 5-10 м/с, местами и при грозе порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составят от 17 до 22 градусов, днем от 27 до 32 градусов. -