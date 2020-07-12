Москвичей расстроили «некомфортной погодой»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды» 

RT на русском 27 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.
«Наступает действительно резкое изменение циркуляции атмосферы, воздушные потоки устремляются в центр европейской России с севера, и приходит настоящее похолодание. Во вторник максимальная температура будет около +20 °С, и, конечно, после 29-градусной температуры это понижение. В среду и четверг температура будет ещё ниже, +14… +19 °С», — объяснил специалист.
Такие погодные колебания, по мнению синоптика, могут вызвать «сильное ощущение дискомфорта», так как прогнозируется не только снижение температуры, но и изменение погодных условий.
«Понижается давление, и погода будут облачной и дождливой. Изменения погоды будут ощущаться уже с понедельника, но со вторника особенно. В среду будут очень заметные дожди, причём местами будет сильный дождь. Эти дожди будут монотонными, это не летние дожди, которые быстро проходят… Будет мрачновато: низкие хмурые облака, северное небо, дождь и порывы ветра. Средний ветер будет заметен, 7-8 м/с, но периодически будут порывы до 17-20 м/с», — рассказал Вильфанд.
По словам синоптика, такой «период некомфортной погоды» закончится в конце рабочей недели, и уже в пятницу будут заметны улучшения.
Вильфанд объяснил, что летний период в целом характерен изменчивостью погодных условий.
«Напомню, лето началось с холодной погоды: в начале июня температура соответствовала апрельской. Затем было две волны тепла, которые можно назвать волнами жары. А потом в июле снова было два эпизода жаркой погоды», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, что в среду, 15 июля, через Москву пройдёт очередной атлантический фронт.
RT на русском: последние новости
Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе В Москве 7 июля ожидается до +33 °С В Москве 7 июля ожидается до +33 °С Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходные Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходные
Комментарии
Погода , Видео , Новости Москвы , Людмила Паршина , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Скандал с решением Турции по собору получил развитие
01:11
Скандал с решением Турции по собору получил развитие
В мире
Москвичей расстроили «некомфортной погодой»
01:39
Москвичей расстроили «некомфортной погодой»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение