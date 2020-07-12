Москвичей расстроили «некомфортной погодой»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве

«Наступает действительно резкое изменение циркуляции атмосферы, воздушные потоки устремляются в центр европейской России с севера, и приходит настоящее похолодание. Во вторник максимальная температура будет около +20 °С, и, конечно, после 29-градусной температуры это понижение. В среду и четверг температура будет ещё ниже, +14… +19 °С», — объяснил специалист.

Такие погодные колебания, по мнению синоптика, могут вызвать «сильное ощущение дискомфорта», так как прогнозируется не только снижение температуры, но и изменение погодных условий.

«Понижается давление, и погода будут облачной и дождливой. Изменения погоды будут ощущаться уже с понедельника, но со вторника особенно. В среду будут очень заметные дожди, причём местами будет сильный дождь. Эти дожди будут монотонными, это не летние дожди, которые быстро проходят… Будет мрачновато: низкие хмурые облака, северное небо, дождь и порывы ветра. Средний ветер будет заметен, 7-8 м/с, но периодически будут порывы до 17-20 м/с», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, такой «период некомфортной погоды» закончится в конце рабочей недели, и уже в пятницу будут заметны улучшения.

Вильфанд объяснил, что летний период в целом характерен изменчивостью погодных условий.

«Напомню, лето началось с холодной погоды: в начале июня температура соответствовала апрельской. Затем было две волны тепла, которые можно назвать волнами жары. А потом в июле снова было два эпизода жаркой погоды», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.