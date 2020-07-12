В Сочи объявлено экстренное предупреждение

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Погода на курорте резко изменится в понедельник, 13 июля, и будет неблагоприятной до конца вторника, 14 июля.

Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о вероятном подъёме уровня воды на реках.