Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Сочи: В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем 

News.ru и ещё 4 1 час назад
В Сочи объявлено экстренное предупреждение
Фото: Unsplash
ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в Сочи из-за ливней с грозами и градом, формирования смерчей над морем и шквалистого ветра.
Погода на курорте резко изменится в понедельник, 13 июля, и будет неблагоприятной до конца вторника, 14 июля.
Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о вероятном подъёме уровня воды на реках.
Как ранее писал NEWS.ru, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что москвичей ждёт на следующей неделе арктическое вторжение: холодный воздух будет поступать из Арктики.
Видео дня. Пассажиров самолета затопило в полете
News.ru: последние новости
Гидрометцентр: москвичей ждёт арктическое вторжение на следующей неделе Гидрометцентр: москвичей ждёт арктическое вторжение на следующей неделе В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил 75 деревьев В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил 75 деревьев В МЧС сообщили о приближении грозы к Москве В МЧС сообщили о приближении грозы к Москве
Погода , Общество , Людмила Паршина , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
00:28
В Кремле рассказали, что «коробит» Путина
Политика
«Это моя работа»: Сотникова защищает Ефремова за гонорар
00:54
«Это моя работа»: Сотникова защищает Ефремова за гонорар
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение