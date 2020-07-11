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Погода в России: метеорологи объяснили погодные катаклизмы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Объяснены погодные катаклизмы в России
Фото: Вечерняя Москва
Аномальная жара и обильные осадки, характерные в последнее время для европейской части России, являются следствием потепления климата, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, в результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере: вместо того, чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся в мередиональном направлении, с севера на юг и с юга на север.
Это вызывает формирование антициклонов в высоких широтах и установление аномально высоких температур.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, в свою очередь, рассказал, что вызывает проливные дожди. По его словам, влажный воздух, как правило, приходит из Атлантики. Поскольку антициклоны блокируются преимущественно над Уралом и Западной Сибирью, там достаточно жарко и сухо.
При этом с Запада приходят прохладные массы, растет контраст температур, обостряются линии атмосферных фронтов и формируется мощная грозовая облачность.
По этой причине в центральной России в последние дни были зафиксированы проливные дожди и грозы, рассказали эксперты «Известиям».
Ранее сообщалось, что аномальная жара вернется в Москву в выходные, 11 и 12 июля.
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Погода , Общество , газета "Известия"
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