Беспрерывные дожди и грозы накроют Москву на предстоящей неделе. Не порадует погода в этот период и высокими температурами — они ожидаются только 11 и 12 июля. Далее жители столицы будут печально наблюдать за понижением столбика термометров: днем — до +19°С, а ночью и вовсе — до +10°С. «Газета.Ru» рассказывает, в какие дни лучше остаться дома.

По-настоящему летняя погода, которая, по прогнозам синоптиков, придет в Москву 10 июля, резко сменится непрекращающимися дождями и грозами уже в начале выходных, сообщили «Газете.Ru» в центре погоды «Фобос».

Так, в пятницу, 10 июля, антициклон принесет в столицу солнечную и сухую погоду. Днем температура составит +22…+24°С. Ветер будет западным 3-8 м/с.

Между тем ночью столицу настигнет переменная облачность — тем не менее осадков не предвидится. В это время суток термометры покажут +14…+16°С. Ветер сменится на юго-западный в 2-7 м/с. Атмосферное давление не превысит 750 мм рт. ст.

Небольшие дожди, по сведениям синоптиков, придут в Москву 11 июля — сопровождать их будет уже привычная для горожан гроза. Зато дневная температура воздуха повысится до +25…+27°С. Юго-западный ветер составит 4-9 м/с.

Ночью же осадки прекратятся. Температура опустится до +16…+18°С, а ветер будет северо-западным 3-8 м/с. Атмосферное давление задержится около нормы — 748 мм рт. ст.

12 июля метеорологи также обещают неустойчивую погоду с кратковременными грозовыми дождями. Днем воздух прогреется до +23…+25°С, ночью — задержится на отметке в +13…+15°С. Юго-западный ветер в 4-9 м/с к ночи станет северо-восточным в 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы 747 мм рт. ст.

Погодные условия в столице, по прогнозам синоптиков, очень долго будет диктовать атмосферный фронт: 13 июля он вновь станет причиной кратковременных дождей и гроз.

Днем термометры будут показывать +25…+27°С. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с. Ночью на улице будет по-прежнему дождливо — температура составит +14…+16°С. Москву настигнет северный ветер — он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление опустится до 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Зато 13 июля в столице наступит новый этап снятия ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19. Возобновят свою работу парки культуры, центры досуга, аттракционы и детские лагеря. Кроме того, вновь откроют двери для посетителей театры, кинотеатры и концертные залы с посадочными местами не более чем на 3 тыс. человек при условии, что заполнятся они лишь на 50%.

С понедельника отменяется обязательный масочный режим на улицах. Но в помещениях и общественном транспорте средства индивидуальной защиты носить по-прежнему необходимо, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

14 июля в столицу придет южный циклон — вместе с продолжительными обильными дождями и невысокой температурой воздуха. Днем она составит +19…+21°С, ночью — +14…+16°С. Ветер все время будет северным, 5-10 м/с. Атмосферное давление станет ощутимо низким — 737 мм рт. ст.

15 июля жителям столицы, как и прежде, предстоит прятаться от дождей и гроз. Днем температура составит — +19…+24°С, ночью — +11…+16°С. Зато ветер подует южный — со скоростью 4-9 м/с, — но атмосферное давление окажется ниже нормы, 740 мм рт. ст.

Не ожидается летнее тепло и 16 июля — по сведениям метеорологов, будет достаточно прохладно и дождливо. Днем термометры не покажут выше +19…+24°С, ночью показатели будут не менее удручающие — +10…+15°С. Ветер придет в столицу северо-восточный, 5-10 м/с. Ниже нормы будет и атмосферное давление — 743 мм рт. ст.

17 июля температура также не дотянет до климатической нормы на два-четыре градуса. Переменная облачность и кратковременные дожди настигнут Москву с дневной температурой в +19…+24°С и ночной — в +10…+15°С. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с. Пониженное атмосферное давление сохранится, составив 740 мм рт. ст.