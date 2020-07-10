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Прогноз погоды: россиянам пообещали «погодное комбо» на выходных 

Мария Иванова и ещё 1 16 минут назад
Россиянам пообещали «погодное комбо» на выходных
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На выходных, 11 и 12 июля, прогноз погоды обещает россиянам из разных регионов «погодное комбо»: повышение температур принесет с собой сильный ветер, грозы и ливни. Об этом сообщает «Эксперт».
В области и Москве уже 10 июля, в пятницу, потеплеет до плюс 22-23 градусов, весь день будет солнечным. В субботу и воскресенье прогноз погоды предсказывает очередную волну жары: 11 июля воздух раскалится до 28-29 градусов выше ноля, но небо будет облачным.
В воскресенье, 12 июля, ветра в столичном регионе почти не будет, температуры останутся на уровне плюс 27-28, возможны будут дождь и гроза.
«Комбо» из жары и гроз также ожидается на выходных в Новосибирске. Гроза пройдет в ночь на 11 июля, минимальные ночные температуры составят плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до 25 тепла. На следующий день, 12 июля, станет по-настоящему жарко — до плюс 26-28, при этом пройдут сильные дожди, а порыв ветра могут составить 15-16 метров в секунду.
В Тюмени в первый день выходных ожидается жара до плюс 30-33 градусов. Затем температура опустится до 26-27 градусов тепла, пройдут несильные дожди с грозами.
Как сообщал «Рамблер», жаркие выходные приближаются к Москве сразу после самого холодного дня недели, которым стал четверг, 9 июля. Утром этого дня температуры в некоторых районах Подмосковья составляли плюс 16 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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