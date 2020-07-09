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Прогноз погоды: россиян предупредили о необычном июле 

Мария Иванова 1 час назад
Россиян предупредили о необычном июле
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды обещает, что четверг, 9 июля, станет самым холодным днем недели в Подмосковье и столице. Но, как сообщает «Эксперт», в столичный регион вскоре вернется жара, а за ней последуют ливни.
В целом, по прогнозам синоптиков, июль 2020 года во многих регионах будет «крайне необычным».
В Москве и области дневные температуры 9 июля составят 19-20 градусов тепла максимум, это немного ниже нормы. С пятницы, 10 июля, станет теплее, воздух прогреется до плюс 22-23 градусов, день будет ясным и без дождей. На выходных, 11 и 12 июля, в столичном регионе установится жаркая погода — до 26-28 выше ноля, возможны дожди и грозы.
С 20-х чисел июля антициклон принесет в столицу и Подмосковье горячий воздух, снова станет жарко, но в самом конце месяца в регионе будет ветрено и дождливо.
В Белгороде в ближайшие дни также ожидаются серьезные перепады температур — с 40-градусной жары до 23 градусов тепла. К выходным Белгород, Липецк, Тамбов и Воронеж снова столкнутся с настоящим зноем и плюс 30-33 градусами, а во второй половине месяца похолодает сразу на 15-20 градусов.
Сибирский июль будет сопровождаться резкой сменой погоды каждые три-четыре дня. В Новосибирской области перепады составят от плюс 20 до плюс 30 градусов, а в Кузбассе прогноз погоды обещает скачки от 15 градусов тепла до 30-градусной жары.
Как сообщал «Рамблер», ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что нормальный московский июль должен сопровождаться температурами примерно в плюс 23 градуса.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Московская область
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