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Погода в России: В Подмосковье объявили режим ЧС из-за ливней 

Мослента 1 час назад
В городском округе Руза в Московской области из-за дождей поднялся уровень воды в реке Городянка, в результате чего прорвало дамбу. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на МЧС по региону.
Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Еще два дома снесло потоками. Максимальный уровень воды на территории подтопленных участков составил 15 сантиметров.
«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — цитирует губернатора области Андрея Воробьева телеканал «360».
Согласно информации МЧС, главной причиной чрезвычайного происшествия стали работы по прокладке обводного канала. Искусственную насыпь размыло, из-за чего вода попала в жилой сектор.
Отмечается, что сейчас угрозы дальнейшего затопления нет, никто из местных жителей не пострадал. Эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей. Создан штаб по ликвидации последствий подтопления.
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Комментарии 3
Погода , Видео , Общество , Андрей Воробьев , МЧС , Ведомости , Московская область , Руза
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