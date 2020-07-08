Прогноз погоды: москвичам дали передышку от жары 

Доктор наук, заслуженный метеоролог из Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ближайшие пару дней прогноз погоды обещает жителям Подмосковья и столицы отдых от зноя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, настоящее облегчение наступит в четверг, 9 июля. В ночь на четверг температуры опустятся до 9-14 градусов тепла, днем воздух не прогреется сильнее плюс 18-23 градусов.

Ученый обратил внимание, что понижение температуры будет резким, более чем на десять градусов, но такая погода не выходит за рамки июльской нормы. Июль с 23 градусами Вильфанд назвал «летом в московском исполнении». По его мнению, таким оно и должно быть.

После пары дней передышки прогноз погоды обещает новый скачок температуры, жара ожидается уже на выходных, 11 и 12 июля.

Как сообщал «Рамблер», в среду, 8 июля, Вильфанд спрогнозировал в столичном регионе «температурный градиент». Это означает, что разница температур в разных местах Москвы и области может достигать 15 градусов. Так, на востоке Подмосковья ожидается до 33 градусов жары, а на западе минимальная температура составит плюс 18 градусов.

Синоптики связывают это с прохождением холодного фронта.