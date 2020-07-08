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Температура в России превысила +42 градуса 

Артём Кульша 58 минут назад
Температура в России превысила +42 градуса
Фото: ТАСС
Температура достигла таких показателей на территории Октябрьского района республики Калмыкия примерно в 14:00 по местному времени и пробудет такой до 16:00. По данным на 14:42, в Октябрьском районе ясно, юго-восточный ветер дует со скоростью 7,3 метра в секунду, влажность составляет 16%, а атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.
Москву ждет редкое климатическое явление
3 июня, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на огромной части территории России установится аномальная жара в течение 10 ближайших дней. Так, в Эвенкии, Иркутской области, центре и на юге Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) средняя температура будет превышать климатическую норму на четыре градуса.
В конце мая Вильфанд сообщил, что летом 2020 года на юге России есть риск засухи, потому что влажность почвы не пополнялась зимой, так как талой воды не было.
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Погода , Роман Вильфанд , Республика Калмыкия
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