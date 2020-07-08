Москву накроют дожди и град — к утру четверга, 9 июля, в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

По его словам, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Бирюков отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, с 12:00 среды, 8 июля, до 3:00 четверга, 9 июля, пройдут дожди и возможен град. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду.

Москвичей призвали не выходить на улицу без необходимости, быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в Подмосковье показали последствия урагана, обрушившегося на регион 7 июля. Ветер повалил около 100 деревьев и рекламный щит.