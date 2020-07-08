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Выбросы газов в атмосферу побили рекорд из-за пожаров в Арктике 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Выбросы газов в атмосферу побили рекорд
Фото: ТАСС
Пожары в Арктической зоне в июне привели к выбросу в атмосферу 59 миллионов метрических тонн загрязняющих газов — это рекорд за 18 лет наблюдений. Меньше этого объема CO2 выбрасывает в воздух Норвегия за целый год, пишет The New York Times со ссылкой на доклад Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Представитель центра Марк Паррингтон отметил, что пожары на столь обширной территории сохраняются благодаря повышенным температурам и сухой поверхности земли. «Они создают идеальные условия, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени», — сказал он.
Масштабы и интенсивность пожаров в регионе вызвали беспокойство у ученых, поскольку большие объемы углекислоты ускоряют глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты.
Ранее сообщалось, что установившаяся на севере Якутии аномальная жара может привести к нарушению экосистем, происходит таяние Северного Ледовитого океана и разгорев поверхности Тихого океана. Сейчас над регионом увеличивается концентрация парниковых газов, из-за чего растет число лесных пожаров, деградирует мерзлота.
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Погода , Общество , Пожары , Экология , Дым от пожаров , New York Times , Норвегия
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