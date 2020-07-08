Москву ждет редкое климатическое явление 

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 8 июля, Москва и область столкнутся с редким климатическим явлением — температурным градиентом: в один и тот же день температуры в разных районах региона будут серьезно различаться. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозу Гидрометцентра, разница температур по области достигнет 15 градусов. Когда в столице будет максимум 28 градусов тепла, на востоке региона воздух раскалится до плюс 33 градусов, а на западе в это время будет всего плюс 18.

«Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — сказал Вильфанд.

По его словам, вызвано это явление прохождением холодного фронта.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что летом в России происходит в пять-десять раз больше опасных явлений, чем зимой.

Ученый объяснил, что это связано с быстрым подъемом влажных воздушных масс. Он предупредил, что в ближайшее время в северных и европейских регионах России ожидается порывистый ветер, ливни и грозы.