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Москву ждет редкое климатическое явление 

Мария Иванова и ещё 12 36 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 8 июля, Москва и область столкнутся с редким климатическим явлением — температурным градиентом: в один и тот же день температуры в разных районах региона будут серьезно различаться. Об этом сообщает ТАСС.
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По прогнозу Гидрометцентра, разница температур по области достигнет 15 градусов. Когда в столице будет максимум 28 градусов тепла, на востоке региона воздух раскалится до плюс 33 градусов, а на западе в это время будет всего плюс 18.
«Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — сказал Вильфанд.
По его словам, вызвано это явление прохождением холодного фронта.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что летом в России происходит в пять-десять раз больше опасных явлений, чем зимой.
Ученый объяснил, что это связано с быстрым подъемом влажных воздушных масс. Он предупредил, что в ближайшее время в северных и европейских регионах России ожидается порывистый ветер, ливни и грозы.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Новости регионов , Роман Вильфанд
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