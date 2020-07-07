В столице зафиксирован высокий уровень УФ-излучения

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Москве во вторник, 7 июля, зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Седьмого и восьмого июля в Москве и области индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) высокий: 6-7 баллов, лишь на севере Московской области УФИ чуть ниже, 5 баллов", — говорится в сообщении.

Известно, что индекс 5 соответствует среднему уровню воздействия Солнца на человека, а 6-7 — высокому. При подобной ситуации необходимо защищаться от солнца, в полуденные дни желательно оставаться в тени.

Отмечается, что молодая кожа наиболее уязвима перед вредным действием УФ-лучей.