Температура в Москве упала на 10 градусов

В Москве в четверг, 9 июля, ожидается до +21 °С. Прохлада пришла на место вчерашней жары, когда столбик термометра поднимался до +33 градусов на востоке столицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +19…+21 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, на востоке области местами сильный.
Ветер северо-западный, западный 6-11 м/c, при грозе порывы до 18 м/c.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» погодные колебания.