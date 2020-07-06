Август обескуражит россиян

Прогноз погоды на август обещает россиянам «обескураживающие» явления: Москва и область будут изнемогать от зноя и отсутствия осадков, Санкт-Петербург столкнется с резкими перепадами температур, а Крым — с необычной для полуострова 40-градусной жарой. Об этом сообщает «Эксперт».

По прогнозу синоптиков, начало августа в Подмосковье и столице будет 30-градусным (иногда даже жарче), при этом даже кратковременных осадков в регионе не будет. В городских условиях с духотой и раскаленным асфальтом особенно нелегко будет людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

Во второй половине месяца зной спадет, ночные температуры составят 12-14 градусов тепла, а днем будет не жарче плюс 25 градусов. При этом середина августа будет сопровождаться грозами и ливнями. В конце месяца погода в регионе станет почти осенней — максимум 19-20 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге осенней будет уже первая половина августа: воздух не прогреется сильнее плюс 20 градусов. Во второй половине дневные температуры упадут до 15 градусов тепла, ночные — до плюс пяти-семи градусов. Весь месяц погода в Петербурге будет нестабильной с резким чередованием теплых и холодных дней.

В Крыму август пройдет под знаком 40-градусной жары. По словам синоптиков, плюс 40 градусов на полуострове случались и раньше, но никогда не держались слишком долго. Прогноз погоды обещает, что в августе 2020 года такая жара сохранится в Крыму почти весь месяц.

Похожая погода будет в начале месяца и в Краснодарском крае, однако после 15 августа немного похолодает — до плюс 26-30 градусов. Во второй половине августа в регионе возможные ливни.