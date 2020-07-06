В Крыму рассказали об аномальной жаре

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Аномальная жара продержится в Крыму до середины начавшейся рабочей недели. С 8 июля ожидается понижение температуры воздуха до +27°С.

«Аномальная жара продержится до 8 июля. В среду атмосферный холодный фронт принесёт ослабление жары. Температурный фон понизится и составит +27…+32°С, начиная с 8 июля и до середины месяца», — рассказала «Крыминформу» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

4 июля в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд — +34,6°С.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С.