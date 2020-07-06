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Погода в Крыму: В Крыму рассказали об аномальной жаре 

RT на русском 41 минуту назад
В Крыму рассказали об аномальной жаре
Фото: РИА Новости
Аномальная жара продержится в Крыму до середины начавшейся рабочей недели. С 8 июля ожидается понижение температуры воздуха до +27°С.
«Аномальная жара продержится до 8 июля. В среду атмосферный холодный фронт принесёт ослабление жары. Температурный фон понизится и составит +27…+32°С, начиная с 8 июля и до середины месяца», — рассказала «Крыминформу» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
4 июля в Симферополе был зафиксирован температурный рекорд — +34,6°С.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.
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Погода , Общество , Геннадий Онищенко , Татьяна Любецкая , Госдума , Крыминформ , Республика Крым
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